29 Февр. 2020 2020-02-29T12:50:56+03:00

Жители Назарово почти на сутки остались без электричества из-за аварии. Фото: ИА "Запад24"

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Жители двух многоэтажных домов, которые расположены в Промышленном узле города Назарово, накануне остались без электроснабжения. Это более 250 человек, сообщает ИА «Запад24».

Оба дома при строительстве были подписаны к кабелю от завода «Сельмаш», теперь давно не работающего. В одном из пустующих цехов произошло обрушение 12 железобетонных конструкций, по которым проходил кабель. Было повреждено около 100 погонных метров.

Аварийная бригада приступила к восстановительным работам только сегодня, 29 февраля. А ночью в качестве временного источника питания использовались дизельные генераторы мощностью 100кВт.

Коллеги сообщают, что это не первое происшествие на территории заброшенного завода. Зачастую это дело рук искателей местных жителей, которые приходят туда, чтобы чем-нибудь поживиться, в частности цветным металлом.

ИСТОЧНИК KP.RU