2020-02-29T09:32:27+03:00
Общество

В Красноярском крае инвалид по зрению засудил обманувших его продавцов телефона

Мужчине нужен был гаджет с крупным шрифтом СМС-сообщений
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае инвалид по зрению засудил обманувших его продавцов телефонаВ Красноярском крае инвалид по зрению засудил обманувших его продавцов телефонаФото: Мария ЛЕНЦ
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В городе Железногорске мужчина засудил продавцов телефона. Пришлось прибегнуть к помощи специалистов Роспотребнадзора, чтобы защитить свои права. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина – инвалид I группы по зрению, этот факт имеет большое значение в данной истории. Он пришел в магазин и попросил продавца подобрать ему недорогой гаджет, чтобы можно было звонить и получать СМС-сообщения. Причем покупатель предупредил: нужно, чтобы шрифт на дисплее был крупный – только так он сможет прочитать сообщения. Продавец предложил ему якобы подходящий телефон за 1290 рублей.

Однако дома мужчина обнаружил, что его обманули. Текст на дисплее отображается мелким шрифтом, прочитать сложно. А перенастроить – нельзя. Обратился в магазин, там ответили: аппарат в рабочем состоянии, причин менять его или возвращать деньги, нет. Мужчина решил, что молчать не будет, и обратился в суд. Тут уже магазин пошел на мировую – вернул 1290 рублей за телефон и еще 1000 рублей за моральный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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