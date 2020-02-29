Жительница Норильска пыталась продать килограмм «синтетики»

29 Февр. 2020 2020-02-29T08:13:13+03:00

Это может стоить ей 20 лет свободы [видео]

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Жительница Норильска пыталась продать почти килограмм синтетических наркотиков. Однако преступный бизнес провалился, когда на след несостоявшегося наркодилера вышли полицейские.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/763682" frameborder="0"></iframe> Килограмм наркотиков изъяли в Норильске: видео ГУ МВД.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, 32-летняя подозреваемая – уроженка Сахалинской области. В декабре 2019 года к ней на квартиру нагрянули оперативники и изъяли банку из-под детского питания, в которой находилось подозрительное кристаллическое вещество голубого цвета. И еще 6 уже расфасованных и готовых к реализации пакетов.

Общий вес – 860 граммов. Экспертиза подтвердила, что подозрительное вещество является наркотиком. Обвиняемая собиралась его распространять закладками в Норильске. Уголовное дело заведено по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере». Дело направлено в суд, молодой женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU