Жительница Норильска пыталась продать килограмм «синтетики»
Жительница Норильска пыталась продать почти килограмм синтетических наркотиков. Однако преступный бизнес провалился, когда на след несостоявшегося наркодилера вышли полицейские.
Килограмм наркотиков изъяли в Норильске: видео ГУ МВД.
Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, 32-летняя подозреваемая – уроженка Сахалинской области. В декабре 2019 года к ней на квартиру нагрянули оперативники и изъяли банку из-под детского питания, в которой находилось подозрительное кристаллическое вещество голубого цвета. И еще 6 уже расфасованных и готовых к реализации пакетов.
Общий вес – 860 граммов. Экспертиза подтвердила, что подозрительное вещество является наркотиком. Обвиняемая собиралась его распространять закладками в Норильске. Уголовное дело заведено по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере». Дело направлено в суд, молодой женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU