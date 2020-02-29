2020-02-29T08:13:13+03:00
Происшествия

Жительница Норильска пыталась продать килограмм «синтетики»

Это может стоить ей 20 лет свободы [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Жительница Норильска пыталась продать килограмм «синтетики». Фото: пресс-служба полицииЖительница Норильска пыталась продать килограмм «синтетики». Фото: пресс-служба полиции
Изменить размер текста:

Жительница Норильска пыталась продать почти килограмм синтетических наркотиков. Однако преступный бизнес провалился, когда на след несостоявшегося наркодилера вышли полицейские.

Килограмм наркотиков изъяли в Норильске: видео ГУ МВД.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, 32-летняя подозреваемая – уроженка Сахалинской области. В декабре 2019 года к ней на квартиру нагрянули оперативники и изъяли банку из-под детского питания, в которой находилось подозрительное кристаллическое вещество голубого цвета. И еще 6 уже расфасованных и готовых к реализации пакетов.

Общий вес – 860 граммов. Экспертиза подтвердила, что подозрительное вещество является наркотиком. Обвиняемая собиралась его распространять закладками в Норильске. Уголовное дело заведено по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере». Дело направлено в суд, молодой женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае инвалид по зрению засудил обманувших его продавцов телефона
Жительница Норильска пыталась продать килограмм «синтетики»
В Туве 15-летний грабитель избил четвероклассника за гаражами
В красноярском зоопарке у пары тамаринов родился второй малыш
Куда отправится красноярский «Поезд здоровья» в марте
Завтра красноярцам предлагают бесплатно провериться на ВИЧ
Жителей Красноярска и края предупреждают об усилении ветра
Красноярцев пригласили на праздник варежки
В Красноярске сносят незаконные павильоны и алкоточки
Аэропорт Красноярска удвоил контроль пассажиров из-за коронавируса
Свидетели сообщили о падении крана в котлован с рабочими в Северном
В некоторых районах Красноярска ввели режим ЧС из-за агрессивных собак
Участницы фотоконкурса «Самая красивая мама – 2020!» показали самые трогательные моменты своей жизни
В Железногорске мужчина пять раз продал свое авто знакомым и сел на 12 лет
Врачи больницы, после выписки из которой избитый мальчик впал в кому, попали под уголовное дело
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
10 детей получили ожоги глаз от кварцевой лампы в школе Абакана
Единственный в Красноярске приют для бездомных хаски решили срочно разогнать
Красноярский депутат получил восемь лет строго режима за взятку
Губернатор Красноярского края решил лично проверять лесосеки
В Красноярском крае клиенту удалось засудить нерасторопного риелтора
Масленица в Красноярске-2020: где и как перекроют подъезды к набережной
В Туве едва не сгорел заживо запертый в доме мужчина