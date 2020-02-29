2020-02-29T07:41:24+03:00
Происшествия

В Туве 15-летний грабитель избил четвероклассника за гаражами

Может сесть в колонию на 7 лет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве 15-летний грабитель избил четвероклассника за гаражамиВ Туве 15-летний грабитель избил четвероклассника за гаражамиФото: Мария ЛЕНЦ
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В столице Тувы Кызыле 15-летний грабитель избил четвероклассника. В скором времени состоится суд – дело уже передано на рассмотрение. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 7 лет, поскольку есть отягчающие обстоятельства: подозреваемый не просто ограбил потерпевшего, он при этом избил его.

По версии следствия преступление произошло 11 июня прошлого года 21 часа в гаражном массиве в Кызыле. Подозреваемый встретил 11-летнего мальчика с дорогим «Самсунгом» в руках (сумма материального ущерба составила 10 880 рублей). Потребовал отдать гаджет. А когда владелец отказался, подозреваемый набросился на него, пнул, несколько раз ударил кулаком в лицо. Затем выхватил телефон и сбежал. К счастью для потерпевшего, вред здоровью оказался не тяжелым.

А вот в Минусинске нападение двух подростков на 12-летнего мальчика, тоже из-за телефона, обернулось печальными последствиями. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в краевой больнице, после операции, а следственный комитет проверяет врачей минусинской больнице, которые не оказали ему своевременную положенную медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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