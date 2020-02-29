В красноярском зоопарке у пары тамаринов родился второй малыш

29 Февр. 2020 2020-02-29T07:47:04+03:00

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Весна уже постучалась, природа оживает, стремится к возобновлению. Вот и в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» новости: у пары тамаринов Эйнштейна и Греты родился детеныш. Уточним – они уже опытные родители, это второй их малыш, а первый появился на свет весной прошлого года.

Заботу о потомстве Эйнштейн взвалил на свою спину в прямом смысле – юный тамарин, имя ему пока не дали, большую часть времени как раз проводит на спине самца. Папа отдает малыша матери только для кормления молоком. Ну или ненадолго, всего на полшага, прогуляться рядом с собой.

А вот всеобщие любимцы белые медведи Автора и Феликс за много лет так и не смогли принести потомства. В прошлом году у сотрудников зоопарка были подозрения на беременность медведицы, но увы. Так что решено «устроить ее счастье» с другим – она уезжает в Ижевск, где ее ждет жених Балу. Может, у них что-то сложится. А в Красноярске остаются две барышни – белые медведицы Урсула и Марфа.

ИСТОЧНИК KP.RU