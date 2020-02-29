2020-02-29T05:33:40+03:00
Общество

Куда отправится красноярский «Поезд здоровья» в марте

И какие врачи будут вести прием
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Куда отправится красноярский «Поезд здоровья» в марте. Фото: КрасЖДКуда отправится красноярский «Поезд здоровья» в марте. Фото: КрасЖД
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Куда направится «Поезд здоровья» в марте, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Красноярской железной дороги. В первый весенний месяц в маршрут Передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» войдут станции, расположенные в восточных районах края, а также соседней Иркутской области:

- Карабула – 12-14 марта

- Новохайская – 15-16 марта

- Чунояр – 17-18 марта

- Тамтачет – 19 марта

- Новобирюсинская – 20-21 марта

- Черманчет – 22 марта

- Поканаевка – 23 марта

- Решоты – 24-25 марта.

В составе бригады врачей терапевт, педиатр, невролог, отоларинголог, хирург, офтальмолог, эндокринолог и другие специалисты. Также можно пройти эндоскопические, рентгенологические, маммографические исследования и УЗИ.

Медицинская помощь предоставляется бесплатно. Прием ведется по самостоятельному обращению или направлению лечащего врача. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении (для ребенка), полис ОМС, выписки из амбулаторной карты, а также результаты ранее пройденных исследований (при наличии).

Время работы – с 7:30 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00, регистрация пациентов до 17:00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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