Завтра красноярцам предлагают бесплатно провериться на ВИЧ

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:43:46+03:00

Где можно сдать тест? [адреса]

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Красноярцам и жителям края предлагают бесплатно провериться на ВИЧ. Это можно сделать завтра, 29 февраля, в региональном Центре СПИД, сообщили в пресс-службе минздрава.

Напоминаем, каждый год 1 марта отмечается Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции. Накануне Центр СПИД (на улице Маркса, 45, стр.1) проводит День открытых дверей – с 8.00 до 14.00.

Обследоваться на ВИЧ необходимо, если были:

- сексуальный контакт без презерватива;

- употребление наркотиков;

- вирусные гепатиты В или С; инфекции, передающиеся половым путем;

- пирсинг и татуировки;

- обрезной маникюр или педикюр;

- переливание крови или операционные вмешательства.

Также акция пройдет по адресам:

- Минусинск, улица Пушкина,20.

- Ачинск – 1 микрорайон, стр.52.

СПРАВКА

Каждый час 10 человек в России заражается ВИЧ. По состоянию на 1 февраля 2020 года в края зарегистрировано 41 789 случаев ВИЧ-инфекции. 3 849 человек прибыли с установленным диагнозом. Показатель заболеваемости - 1 320,10 случаев на 100 тысяч населения.

ИСТОЧНИК KP.RU