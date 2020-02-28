Завтра красноярцам предлагают бесплатно провериться на ВИЧ
Красноярцам и жителям края предлагают бесплатно провериться на ВИЧ. Это можно сделать завтра, 29 февраля, в региональном Центре СПИД, сообщили в пресс-службе минздрава.
Напоминаем, каждый год 1 марта отмечается Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции. Накануне Центр СПИД (на улице Маркса, 45, стр.1) проводит День открытых дверей – с 8.00 до 14.00.
Обследоваться на ВИЧ необходимо, если были:
- сексуальный контакт без презерватива;
- употребление наркотиков;
- вирусные гепатиты В или С; инфекции, передающиеся половым путем;
- пирсинг и татуировки;
- обрезной маникюр или педикюр;
- переливание крови или операционные вмешательства.
Также акция пройдет по адресам:
- Минусинск, улица Пушкина,20.
- Ачинск – 1 микрорайон, стр.52.
СПРАВКА
Каждый час 10 человек в России заражается ВИЧ. По состоянию на 1 февраля 2020 года в края зарегистрировано 41 789 случаев ВИЧ-инфекции. 3 849 человек прибыли с установленным диагнозом. Показатель заболеваемости - 1 320,10 случаев на 100 тысяч населения.
ИСТОЧНИК KP.RU