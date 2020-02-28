2020-02-28T16:14:02+03:00
Общество

Жителей Красноярска и края предупреждают об усилении ветра

Какой прогноз дают синоптики?
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Жителей Красноярска и края предупреждают об усилении ветра.Жителей Красноярска и края предупреждают об усилении ветра.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жителей Красноярска и края предупредили о сильном ветре. Как сообщили на сайте Среднесибирского УГМС, в субботу, 29 февраля, в Красноярске будет от нуля до минус двух градусов днем, минус три-пять ночью. Западный ветер 3-8 метров в секунду. В светлое время суток порывы до 12, в темное – до 18 метров в секунду. Облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица.

Что касается края, на юге Таймыра местами сохранятся порывы южного ветра - 15-20 метров в секунду. В горах южных районов кое-где сильный снег. На дорогах центральных и южных районов тоже гололедица.

- 29 февраля - 2 марта в горных районах Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва лавиноопасно, - говорят специалисты. - С момента образования устойчивого снежного покрова и до полного его разрушения все горные районы Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва являются потенциально лавиноопасными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завтра красноярцам предлагают бесплатно провериться на ВИЧ
Жителей Красноярска и края предупреждают об усилении ветра
Красноярцев пригласили на праздник варежки
В Красноярске сносят незаконные павильоны и алкоточки
Аэропорт Красноярска удвоил контроль пассажиров из-за коронавируса
Свидетели сообщили о падении крана в котлован с рабочими в Северном
В некоторых районах Красноярска ввели режим ЧС из-за агрессивных собак
Участницы фотоконкурса «Самая красивая мама – 2020!» показали самые трогательные моменты своей жизни
В Железногорске мужчина пять раз продал свое авто знакомым и сел на 12 лет
Врачи больницы, после выписки из которой избитый мальчик впал в кому, попали под уголовное дело
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
10 детей получили ожоги глаз от кварцевой лампы в школе Абакана
Единственный в Красноярске приют для бездомных хаски решили срочно разогнать
Красноярский депутат получил восемь лет строго режима за взятку
Губернатор Красноярского края решил лично проверять лесосеки
В Красноярском крае клиенту удалось засудить нерасторопного риелтора
Масленица в Красноярске-2020: где и как перекроют подъезды к набережной
В Туве едва не сгорел заживо запертый в доме мужчина