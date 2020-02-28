Жителей Красноярска и края предупреждают об усилении ветра

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:14:02+03:00

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Жителей Красноярска и края предупредили о сильном ветре. Как сообщили на сайте Среднесибирского УГМС, в субботу, 29 февраля, в Красноярске будет от нуля до минус двух градусов днем, минус три-пять ночью. Западный ветер 3-8 метров в секунду. В светлое время суток порывы до 12, в темное – до 18 метров в секунду. Облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица.

Что касается края, на юге Таймыра местами сохранятся порывы южного ветра - 15-20 метров в секунду. В горах южных районов кое-где сильный снег. На дорогах центральных и южных районов тоже гололедица.

- 29 февраля - 2 марта в горных районах Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва лавиноопасно, - говорят специалисты. - С момента образования устойчивого снежного покрова и до полного его разрушения все горные районы Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва являются потенциально лавиноопасными.

ИСТОЧНИК KP.RU