Красноярцев пригласили на праздник варежки

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:50:51+03:00

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Жителей Красноярска приглашают на праздник варежки. Творческий фестиваль «SibВАРЕЖКА*20» пройдет завтра, 29 февраля, в ГорДК, - сообщили в официальном паблике мэрии Красноярска.

- В этот день мы рассмотрим Варежку со всех сторон - мыслимых и немыслимых, физических и метафизических, - обещают организаторы мероприятия. - Ведь именно 29 февраля Культурный центр на Высотной превратится в настоящий музей варежек - синих, зеленых, красных, бумажных, керамических, песочных, тканевых, бетонных, ватных, танцующих, поющих... Хорошее настроение, яркие фотозоны и положительные эмоции обеспечены!

Вот номинации фестиваля:

- Самая танцевальная Варежка - Самая вокальная Варежка - Самая театральная Варежка - Самая фотогеничная Варежка - Самая оригинальная Варежка.

КОНКРЕТНО

Что: Творческий фестиваль «SibВАРЕЖКА*20»

Где: ГорДК (Культурный центр на Высотной)

Когда: 29.02.2020 в 17.00

Сколько: стоимость билета для зрителей - 200 рублей.

Дополнительная информация по телефону: 244-56-96.

ИСТОЧНИК KP.RU