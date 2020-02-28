Аэропорт Красноярска удвоил контроль пассажиров из-за коронавируса

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:05:29+03:00

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В аэропорту Красноярска (и не только) усилили контроль за пассажирами из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сейчас люди, прибывающие из так называемых неблагополучных регионов, должны пройти в пункте пропуска через границу двойную проверку.

- Кроме того, чтобы не допустить распространение инфекции, в крае продолжается проведение комплекса мероприятий, - информируют сотрудники Управления. - Организовано медицинское наблюдение в аэропорту за всеми прилетевшими из КНР (в том числе, через другие субъекты Российской Федерации), а также за прибывшими другими видами транспорта. Введено лабораторное обследование всех прибывших на новый коронавирус с дальнейшей передачей их под медицинское наблюдение по месту жительства.

По состоянию на 27 февраля случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Красноярском крае не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU