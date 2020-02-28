2020-02-28T13:43:37+03:00
Происшествия

Свидетели сообщили о падении крана в котлован с рабочими в Северном

Смотрим [видео]
Ася ЖУКОВА
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Свидетели сообщили о падении крана в котлован с рабочими в Северном. Фото, видео: ТВК.Свидетели сообщили о падении крана в котлован с рабочими в Северном. Фото, видео: ТВК.
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На стройплощадке в Северном микрорайоне Красноярска стрела башенного крана внезапно рухнула на стройплощадку с людьми. Об этом рассказали телеканалу ТВК очевидцы.

По словам свидетелей, все случилось на улице Шумяцкого,11 около половины двенадцатого в пятницу, 28 февраля. Там возводят многоэтажный жилой комплекс. Шли работы, а в этот момент стрела накренилась и упала в котлован, где были строители. Впрочем, сама башня осталась на месте. Как говорят жители района, они не исключали, что такое может произойти – кран весь в ржавчине, вот и не выдержал.

ЧП в Красноярске 28.02.2020. На стройке в Северном рухнула башенный кран.Видео: ТВК.

Однако проверка, которую провели полицейские, показала: ЧП не было. Выехавший на место участковый сообщил: на самом деле кран не падал, его просто демонтировали рабочие.Так что информация о том, что в Северном могли пострадать люди, к счастью, не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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