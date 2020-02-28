2020-02-28T13:17:23+03:00
Общество

В некоторых районах Красноярска ввели режим ЧС из-за агрессивных собак

Цель – защитить горожан
Ася ЖУКОВА
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Штаб для борьбы с агрессивными собаками появился в Красноярске.Штаб для борьбы с агрессивными собаками появился в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске создали оперативный штаб для борьбы с агрессивными бездомными собаками. Соответствующее распоряжение подписал вице-мэр Владислав Логинов.

В объединение вошли представители администраций районов, города и края, депутаты, руководители полиции, прокуратуры, ветеринарные инспекторы.

Цель создания штаба – защита населения от нападения бродячих собак. Накануне мэр Сергей Еремин признал ситуацию с бездомными псами в Красноярске чрезвычайной. Тогда как отстреливать агрессивных животных невозможно, это запрещено законом, подчеркнул он. Между тем очевидно, что в некоторых случаев крайних мер не избежать.

- Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации локально в ряде городских территорий, где ситуация требует усиленного контроля, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Это касается, например, поселков Первомайский, Водников, Бугач, Таймыр, микрорайонов Черемушки, Николаевка, Плодово-Ягодной станции, частей микрорайонов Зеленая Роща и Северный и некоторых других. Этот режим позволит усилить межведомственное взаимодействие целого ряда структур и проводить дополнительные мероприятия по отлову животных. Также решением штаба руководителям районных администраций поручено создать оперативные группы по реагированию на поступающие от жителей обращения и патрулированию территорий в городе, с целью нахождения стай животных, проявляющих агрессию. Подрядным организациям рекомендовано увеличить количество бригад по отлову животных.

Напомним, этой зимой стало известно о гибели пяти человек в Красноярске, предположительно, от укусов собак. Возбуждено и расследуется несколько уголовных дел.

- Кроме того, члены штаба рекомендовали администрации города Красноярска обратиться в Законодательное Собрание края с просьбой выступить с законодательной инициативой по внесению изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, которые позволят обеспечить необходимый уровень безопасности граждан, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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