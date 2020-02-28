Участницы фотоконкурса «Самая красивая мама – 2020!» показали самые трогательные моменты своей жизни

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:51:41+03:00

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В фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!» на сайте kp.ru участвуют 137 прекрасных мам из Красноярского края. Многие из них опубликовали фотографии, на которых запечатлены самые трогательные моменты их жизни.

Елена Володкина из Красноярска на фотографии в окружении своих самых любимых мужчин. Оба целуют свою любимую маму и жену. А вот что она сама рассказывает о своей семье:

«Я - счастливая мама двух замечательных ребятишек. У нас с супругом Евгением сынок Матвей, 5 лет (творческая личность, обожает мастерить из Лего невероятные вещи) и дочка Дашенька, ей один годик (лезет к братишке всегда и везде)».

Оксана Рокунь и ее семья Фото: личный архив

Оксана Рокунь - мама долгожданных двойняшек, сына и доченьки, которым сейчас по 14 лет. Самое счастливое время для нее – это часы, минуты, секунды, проведенные в кругу своей семьи. И вот, как подписала свое конкурсное фото Оксана:

«Я благодарна Богу за детей,

За честь назваться в этой жизни «Мамой»

Сердечек двух, двух солнечных лучей

- За самых добрых, нежных и желанных.

Две пары глаз, которыми дышу,

Всегда согреют – в холод и в ненастье.

Я небеса лишь об одном прошу:

Их уберечь от злости и напасти».

Анастасия Тихонова с доченькой Фото: личный архив

Анастасия Тихонова желает, чтобы все детки на Земле были здоровы! Она сама мама двоих детей. Старшему сыночку 2 года 6 месяцев, доченьке Марии 9 месяцев. На фотографии свою младшенькую Анастасия держит на руках. Обе с довольствием позируют во время праздничной фотосессии.

Напоминаем, что итоги голосования мы подведем 5 марта. Торжественное награждение состоится 6 марта (время и место сообщим позже персонально). Все 5 победительниц получат дипломы, а также сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике «Альфа клиник» и интересные книги от «Комсомольской правды». Обладательницу первого места ожидает дополнительный подарок!

Генеральный партнер конкурса: Сибирский центр лазерной хирургии «Альфа-Клиник».

Проголосовать за участниц фотоконкурса «Самая красивая мама 2020!» можно на странице конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU