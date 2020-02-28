2020-02-28T12:51:41+03:00
Фотоконкурсы

Участницы фотоконкурса «Самая красивая мама – 2020!» показали самые трогательные моменты своей жизни

Это любовь!
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Елена Володкина в окружении своих любимых мужчин Фото: личный архивЕлена Володкина в окружении своих любимых мужчин Фото: личный архив
Изменить размер текста:

В фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!» на сайте kp.ru участвуют 137 прекрасных мам из Красноярского края. Многие из них опубликовали фотографии, на которых запечатлены самые трогательные моменты их жизни.

Елена Володкина из Красноярска на фотографии в окружении своих самых любимых мужчин. Оба целуют свою любимую маму и жену. А вот что она сама рассказывает о своей семье:

«Я - счастливая мама двух замечательных ребятишек. У нас с супругом Евгением сынок Матвей, 5 лет (творческая личность, обожает мастерить из Лего невероятные вещи) и дочка Дашенька, ей один годик (лезет к братишке всегда и везде)».

Оксана Рокунь и ее семья Фото: личный архив

Оксана Рокунь и ее семья Фото: личный архив

Оксана Рокунь - мама долгожданных двойняшек, сына и доченьки, которым сейчас по 14 лет. Самое счастливое время для нее – это часы, минуты, секунды, проведенные в кругу своей семьи. И вот, как подписала свое конкурсное фото Оксана:

«Я благодарна Богу за детей,

За честь назваться в этой жизни «Мамой»

Сердечек двух, двух солнечных лучей

- За самых добрых, нежных и желанных.

Две пары глаз, которыми дышу,

Всегда согреют – в холод и в ненастье.

Я небеса лишь об одном прошу:

Их уберечь от злости и напасти».

Анастасия Тихонова с доченькой Фото: личный архив

Анастасия Тихонова с доченькой Фото: личный архив

Анастасия Тихонова желает, чтобы все детки на Земле были здоровы! Она сама мама двоих детей. Старшему сыночку 2 года 6 месяцев, доченьке Марии 9 месяцев. На фотографии свою младшенькую Анастасия держит на руках. Обе с довольствием позируют во время праздничной фотосессии.

Напоминаем, что итоги голосования мы подведем 5 марта. Торжественное награждение состоится 6 марта (время и место сообщим позже персонально). Все 5 победительниц получат дипломы, а также сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике «Альфа клиник» и интересные книги от «Комсомольской правды». Обладательницу первого места ожидает дополнительный подарок!

Генеральный партнер конкурса: Сибирский центр лазерной хирургии «Альфа-Клиник».

Проголосовать за участниц фотоконкурса «Самая красивая мама 2020!» можно на странице конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аэропорт Красноярска удвоил контроль пассажиров из-за коронавируса
Свидетели сообщили о падении крана в котлован с рабочими в Северном
В некоторых районах Красноярска ввели режим ЧС из-за агрессивных собак
Участницы фотоконкурса «Самая красивая мама – 2020!» показали самые трогательные моменты своей жизни
В Железногорске мужчина пять раз продал свое авто знакомым и сел на 12 лет
Врачи больницы, после выписки из которой избитый мальчик впал в кому, попали под уголовное дело
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
10 детей получили ожоги глаз от кварцевой лампы в школе Абакана
Единственный в Красноярске приют для бездомных хаски решили срочно разогнать
Красноярский депутат получил восемь лет строго режима за взятку
Губернатор Красноярского края решил лично проверять лесосеки
В Красноярском крае клиенту удалось засудить нерасторопного риелтора
Масленица в Красноярске-2020: где и как перекроют подъезды к набережной
В Туве едва не сгорел заживо запертый в доме мужчина