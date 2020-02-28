2020-02-28T11:41:42+03:00
Происшествия

Врачи больницы, после выписки из которой избитый мальчик впал в кому, попали под уголовное дело

Им вменяют «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»
Ася ЖУКОВА
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Врачи больницы, после выписки из которой избитый мальчик впал в кому, попали под уголовное дело.Врачи больницы, после выписки из которой избитый мальчик впал в кому, попали под уголовное дело.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На врачей Минусинской межрайонной больницы, выписавшись из которой 12-летний мальчик впал в кому, завели уголовное дело. Их подозревают в «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Мальчик шел домой из музыкальной школы, к нему пристали двое подростков. Пытались отнять телефон, потом начали избивать. В итоге школьник попал в больницу, ему поставили диагноз – сотрясение.

- Подростку было назначено лечение, через некоторое время с положительной динамикой он выписан для продолжения амбулаторного лечения. Однако спустя несколько дней состояние мальчика ухудшилось, его направили в больницу краевого центра, где прооперировали, - рассказывают следователи.

Сейчас назначена экспертиза, изучаются документы. Нужно понять, есть ли связь между действиями врачей и ухудшением состояния здоровья ребенка.

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СК организовал проверку КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница». Дело в том, что, по данным СМИ, здесь впал в кому 12-летний мальчик. Этому предшествовал целый ряд событий: ребенка избили, когда он возвращался домой из музыкальной школы. Нашел его случайный прохожий в бессознательном состоянии и по номеру телефона в дневнике связался с матерью и вызвал медиков. В больнице, куда доставили ребенка, ему был сделан снимок головного мозга, который нарушений не показал. Ребенка выписали, однако спустя пару недель у него начались жуткие головные боли и судороги. Врачи ввели его в искусственную кому. Следователи нагрянули в больницу (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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