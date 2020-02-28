2020-02-28T09:58:39+03:00
Происшествия

Красноярский депутат получил восемь лет строго режима за взятку

За миллионное вознаграждение Сергей Титов обещал повысить тариф
Ася ЖУКОВА
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Красноярский депутат получил восемь лет строго режима за взятку. Фото: сайт ЗС.Красноярский депутат получил восемь лет строго режима за взятку. Фото: сайт ЗС.
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Депутата Законодательного Собрания Красноярского края Сергея Титова приговорили к 8 годам колонии строгого режима за взятку. Такое решение вынес Железнодорожный районный суд.

Напомним, парламентария обвиняли в «Получении должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, взятки в особо крупном размере, с вымогательством».

По данным следствия, весной 2018 года Титов предложил директору одного из энергоснабжающих предприятий изменить действующий тариф. А именно – сообщил, что может поспособствовать его завышению, Понятно, за определенную мзду (взятку в 4 миллиона рублей и половину уставного капитала предприятия стоимостью около 5 миллионов). Для этого у него якобы имеются полномочия.

Кроме того, Титов «высказал угрозы использования своих полномочий, авторитета и обширных связей для проведения различных проверок и ревизий, которые приведут к негативным последствиям для самого директора и возглавляемого им предприятия».

В итоге топ-менеджер компании с мая 2018-го по июнь 2019-го передал ему частями 4 миллиона рублей. На депутата завели уголовное дело, он был задержан сотрудниками ФСБ. И вот приговор – 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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