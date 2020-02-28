Губернатор Красноярского края решил лично проверять лесосеки

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:39:04+03:00

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Губернатор Красноярского края выступил с инициативой создать в районах специальные подразделения, которые будут контролировать качество работы лесных инспекторов. Более того, Александр Усс заявил, что в конце года намерен лично проверить 10-15 лесосек, сообщает пресс-служба правительства региона.

На заседании коллегии министерства лесного хозяйства региона, которое состоялось сегодня, 28 февраля, были подведены первые итоги реализации новой лесной политики края, принятой в 2019 году. А также обозначили первоочередные задачи на 2020 год. Приоритетные интересы главы края – декриминализация ЛПК, восстановление лесов и утилизация отходов лесопиления.

Уже есть успехи новой лесной политики. Во-первых, возросли поступления в бюджеты разных уровней. Во-вторых, за год удалось восстановить леса на площади около 93 тысяч гектаров. В третьих, модернизирована система охраны лесов от пожаров, установлены видеокамеры для обнаружения пожаров на раннем этапе, 11 беспилотников мониторят лесные массивы.

В четвертых, край вышел в лидеры России по уровню конкуренции и объему древесины, реализуемой на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. На территории региона запущен ряд производств по переработке отходов лесопиления, в том числе в биотопливо.

ИСТОЧНИК KP.RU