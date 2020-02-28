2020-02-28T09:10:03+03:00
Общество

В Красноярском крае клиенту удалось засудить нерасторопного риелтора

И взыскать с него 400 % убытков
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае клиенту удалось засудить нерасторопного риелтораВ Красноярском крае клиенту удалось засудить нерасторопного риелтораФото: Мария ЛЕНЦ
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Жителю Ачинска удалось засудить нерасторопного риелтора, который нарушил собственный договор. При этом предприниматель попытался переложить ответственность на своего клиента. Видимо, забыл, что существует закон о защите прав потребителя.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевом Роспотребнадзоре, ачинец решил снять в аренду квартиру и обратился за помощью к риелтору. Заплатил за услуги 4 тысячи рублей. Ему показали три варианта подбора жилья. Но когда клиент приходил по адресам, чтобы их посмотреть, квартиры оказывались уже сданными.

Тогда клиент взял инициативу в свои руки и сам нашел себе жилье, затем пришел к риелтору и попросил вернуть ему деньги за услугу, которая так и не была ему отказана. Предприниматель отказался. Клиент направился в суд, который встал на защиту истца. Прямой ущерб риелтора, нарушившего закон о защите прав потребителя, составил 15 тысяч рублей: стоимость услуг – 4 тысячи, неустойка – 4 тысячи, компенсация морального вреда – 2 тысячи, штраф – 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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