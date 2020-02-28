В Красноярском крае клиенту удалось засудить нерасторопного риелтора
Жителю Ачинска удалось засудить нерасторопного риелтора, который нарушил собственный договор. При этом предприниматель попытался переложить ответственность на своего клиента. Видимо, забыл, что существует закон о защите прав потребителя.
Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевом Роспотребнадзоре, ачинец решил снять в аренду квартиру и обратился за помощью к риелтору. Заплатил за услуги 4 тысячи рублей. Ему показали три варианта подбора жилья. Но когда клиент приходил по адресам, чтобы их посмотреть, квартиры оказывались уже сданными.
Тогда клиент взял инициативу в свои руки и сам нашел себе жилье, затем пришел к риелтору и попросил вернуть ему деньги за услугу, которая так и не была ему отказана. Предприниматель отказался. Клиент направился в суд, который встал на защиту истца. Прямой ущерб риелтора, нарушившего закон о защите прав потребителя, составил 15 тысяч рублей: стоимость услуг – 4 тысячи, неустойка – 4 тысячи, компенсация морального вреда – 2 тысячи, штраф – 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU