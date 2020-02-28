Масленица в Красноярске-2020: где и как перекроют подъезды к набережной

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:59:51+03:00

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В Красноярске завтра 29 февраля – в последний день зимы – пройдут народные гуляния «Проводы русской зимы – Масленица». Место проведения – правобережная набережная. После реконструкции, которая была там в минувшем сезоне, это место стало удобной площадкой для массовых мероприятий. А там, где собирается много народу, всегда возникает проблема с личным транспортом.

ГИБДД Красноярска предупреждает о временном ограничении движения и стоянки транспорта на подъездах к правобережной набережной. Итак:

- с 8:00 часов 28 февраля до 19:00 часов 29 февраля для движения транспорта полностью закрыт проезд вдоль набережной Енисея от здания по Гладкова, 4 «д» до дома по Гладкова, 8.

- на участке от Александра Матросова, 2 до Анатолия Гладкова, 21 будет временно запрещена остановка и стоянка транспорта.

Водителям стоит учесть эту информацию при планировании своего маршрута. По-возможности стоит воспользоваться общественным транспортом.

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ИСТОЧНИК KP.RU