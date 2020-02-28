В Туве едва не сгорел заживо запертый в доме мужчина

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:20:20+03:00

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В Туве едва заживо не сгорел запертый в доме мужчина. Если бы не сотрудники полиции, если бы не их кредо «доверяй, но проверяй», трагедии не миновать. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинской полиции, случилось ЧП 26 февраля в селе Бай-Хаак Тандинского района.

Наряд ДПС нес свою повседневную службу на дорогах села, когда заметил клубы дыма, поднимающиеся над частными жилыми домами. Помчались туда, одновременно сообщая в дежурную часть и пожарным. Вместе с автополицейскими к месту пожара прибыли и участковые. Сразу бросилось в глаза: на двери дома видел большой замок, а окна были закрыты. Полицейские тарабанили в окна, кричали – никто не отозвался. И все же решили не ждать приезда пожарных – сбили навесной замок и вошли в дом.

Подозрения подтвердились: в задымленной комнате без сознания лежал мужчина. Его вынесли на улицу и оказали первую медицинскую помощь, а затем уже, когда приехала «Скорая», передали в руки врачей. А вот кто запер мужчину и почему загорелся дом, будут выяснять.

ИСТОЧНИК KP.RU