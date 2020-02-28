Коммунальный мост Красноярска встал в пробку из-за аварии

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:48:29+03:00

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Коммунальный мост Красноярска из-за ДТП встал в гигантскую пробку. Об этом сообщил корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярск с места ЧП.

Итак, по словам очевидцев, движение со стороны левого берега на правый очень затруднено. Машины ползут, что называется, с «черепашьей» скоростью. Поэтому, если есть возможность, лучше выбрать другую дорогу.

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На Московской в Красноярске с марта запретят парковку и остановку авто

На участке улицы Московской (в районе Мичурина,6А, Коломенской,15 и Красраба,45) в Красноярске с 16 марта изменится схема дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе администрации города, там поставят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Решение приняли для обеспечения безопасности перевозок. Напомним, движение на этом отрезке Московской организовано по одной полосе в каждую сторону. И припаркованные с правой стороны автомобили создают помехи для транспорта (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU