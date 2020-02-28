2020-02-28T07:40:14+03:00
Общество

На Московской в Красноярске с марта запретят парковку и остановку авто

Смотрим, где именно [схема]
Ася ЖУКОВА
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На Московской в Красноярске с марта запретят парковать авто.На Московской в Красноярске с марта запретят парковать авто.
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На участке улицы Московской (в районе Мичурина,6А, Коломенской,15 и Красраба,45) в Красноярске с 16 марта изменится схема дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе администрации города, там поставят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

На участке улицы Московской (в районе Мичурина,6А, Коломенской,15 и Красраба,45) в Красноярске с 16 марта изменится схема дорожного движения.

На участке улицы Московской (в районе Мичурина,6А, Коломенской,15 и Красраба,45) в Красноярске с 16 марта изменится схема дорожного движения.

Решение приняли для обеспечения безопасности перевозок. Напомним, движение на этом отрезке Московской организовано по одной полосе в каждую сторону. И припаркованные с правой стороны автомобили создают помехи для транспорта. В итоге водителям приходится выезжать на полосу встречного движения. Чтобы этого избежать, было решено ограничить остановку и парковку на участке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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