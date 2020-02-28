Найден водитель, распыливший перцовый баллончик в лицо беременной красноярке
В Красноярске полицейские нашли водителя, который брызнул в лицо беременной женщине из перцового баллончика.
Напомним, дикий случай произошел вечером 18 февраля на улице Свердловской – неподалеку от остановки «Студенческая». На кадрах видео, появившегося появилось в паблике «ЧП Красноярск», видно: два автомобиля не поделили дорогу.
ЧП в Красноярске: женщине брызнули в лицо газом.
Водитель красной Toyota решил проучить «обидчиков». Преградил дорогу, выскочил, подбежал к окну их машины и брызнул внутрь из баллончика. А потом скрылся.
Как выяснилось позже, в салоне находилась беременная женщина. Она сильно пострадала. Сначала старалась промыть лицо снегом, помогали свидетели ЧП. Потом «скорая» увезла ее в больницу, а там поставили диагноз - химический ожог глаз. Была угроза преждевременных родов.
В ГУ МВД по краю провели проверку ЧП. И через несколько дней мужчину, распылившего баллончик в лицо беременной, отыскали. Его ждет серьезное наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU