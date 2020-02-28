2020-02-28T07:14:51+03:00
Происшествия

Найден водитель, распыливший перцовый баллончик в лицо беременной красноярке

Пострадавшая с ожогом глаз попала в больницу [видео]
Ася ЖУКОВА
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Найден водитель, распыливший перцовый баллончик в лицо беременной красноярке. Фото, видео: ЧП - Красноярск.Найден водитель, распыливший перцовый баллончик в лицо беременной красноярке. Фото, видео: ЧП - Красноярск.
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В Красноярске полицейские нашли водителя, который брызнул в лицо беременной женщине из перцового баллончика.

Напомним, дикий случай произошел вечером 18 февраля на улице Свердловской – неподалеку от остановки «Студенческая». На кадрах видео, появившегося появилось в паблике «ЧП Красноярск», видно: два автомобиля не поделили дорогу.

ЧП в Красноярске: женщине брызнули в лицо газом.

Водитель красной Toyota решил проучить «обидчиков». Преградил дорогу, выскочил, подбежал к окну их машины и брызнул внутрь из баллончика. А потом скрылся.

Как выяснилось позже, в салоне находилась беременная женщина. Она сильно пострадала. Сначала старалась промыть лицо снегом, помогали свидетели ЧП. Потом «скорая» увезла ее в больницу, а там поставили диагноз - химический ожог глаз. Была угроза преждевременных родов.

В ГУ МВД по краю провели проверку ЧП. И через несколько дней мужчину, распылившего баллончик в лицо беременной, отыскали. Его ждет серьезное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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