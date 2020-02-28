2020-02-28T06:44:05+03:00
Происшествия

Красноярка нашла в своей ванной оранжевую змею

Ползучая гостья уже успела натворить дел [видео]
Ася ЖУКОВА
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Красноярка нашла в своей ванной оранжевую змею. Фото, видео: ТВК.Красноярка нашла в своей ванной оранжевую змею. Фото, видео: ТВК.
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Жительница Красноярска Елена обнаружила в собственной ванной живую змею. О жуткой находке молодая женщина рассказала нашим коллегам с телеканала ТВК.

По словам Елены, утром она, как обычно, отправилась с ребенком ванную, проследить, как он умывается. (Семья живет на проспекте Свободный – в квартире с совмещенным санузлом). И вдруг за унитазом увидела: кто-то шевелится! Разглядела – ахнула: это была полосатая змея оранжевого цвета.

Жительница Красноярска нашла в своей ванной живую змею. Видео: ТВК.

Сказать, что была в шоке, значит, ничего не сказать. Тут же увела ребенка, крикнула мужа. И они вместе сначала перебросили змею в ванную, потом посадили в ведро.

Как уверяет Елена, ползучая гостья успела натворить дел. Пока хозяева не хватились, змея убила хомяка, сидящего в клетке рядом с ванной.

- Мамочки, - женщина едва говорит от ужаса. – Мне никто не поверит. Посмотрите, какой кошмар! Ой, она ползет.

Позже выяснилось: в квартиру заполз маисовый полоз. Это неядовитая змея, такие продаются в интернете, есть те, кто держат их дома.

Что делать с полозом, красноярка не знает. Надеется, что он сбежал у кого-то из соседей, и они заберут его обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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