2020-02-28T06:07:04+03:00
Общество

Журналист Алексей Пивоваров снял фильм о «черном небе» Красноярска

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Журналист Алексей Пивоваров снял фильм о «черном небе» Красноярска.Журналист Алексей Пивоваров снял фильм о «черном небе» Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

О «черном небе» Красноярска выпустили фильм. Его автором стал известный журналист Алексей Пивоваров. Как рассказал сам Алексей, он решил приехать в Красноярск после того, как получил несколько писем от горожан с одной просьбой – осветить проблему.

В итоге за свой короткий визит успел поговорить со многими людьми, сообщает newslab, от губернатора до общественников. В разговоре с блогером глава края признал: конечно, проблема существует. Три главных причины: предприятия, построенные без учета требований экологии; печное отопление в частном секторе и транспорт.

Напомним, в последнее время о неблагоприятной экологической обстановке в Красноярске стали говорить все чаще. Многое сделано для разрешения ситуации, но многое, безусловно, еще предстоит сделать. На днях в городе побывала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она пообещала горожанам «регулировать экологическую ситуацию в Красноярске в ручном режиме и на постоянной основе».

Фильм Алексея Пивоварова можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коммунальный мост Красноярска встал в пробку из-за аварии
На Московской в Красноярске с марта запретят парковку и остановку авто
Найден водитель, распыливший перцовый баллончик в лицо беременной красноярке
Красноярка нашла в своей ванной оранжевую змею
Журналист Алексей Пивоваров снял фильм о «черном небе» Красноярска
Первые весенние выходные в Красноярске будут теплыми
Мэр Красноярска признал ситуацию с бродячими собаками чрезвычайной
62 красноярских предприятия не отчитались о снижении выбросов во время НМУ
Банда в балаклавах напала на семью сельчан в Красноярском крае
Главбух предприятия в Красноярском крае, обманув директора, похитила 1 миллион рублей
Принял за лося. В Эвенкии дядя случайно застрелил племянника на охоте
СК возбудил уголовное дело против студента, изнасиловавшего девушку
Мост через Енисей под Лесосибирском обойдется в 8,3 миллиарда рублей
Авиаполк в Красноярском крае получит на вооружение новейшие ракетные комплексы «Кинжал»
«Не бойся, я прослежу за ними»: житель Абакана помог росгвардейцам задержать грабителей магазина
Красноярский ФК «Енисей» могут лишить лицензии
В трех красноярских школах назначены директора-мужчины
ГИБДД проведет двухдневную облаву на пешеходов-нарушителей
«У кого-то будут шашлычки»: красноярец разжег мангал прямо на козырьке многоэтажки
Сын вынес из дома всю бытовую технику: думали, кража - оказалось, наркотики