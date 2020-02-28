Журналист Алексей Пивоваров снял фильм о «черном небе» Красноярска

28 Февр. 2020 2020-02-28T06:07:04+03:00

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О «черном небе» Красноярска выпустили фильм. Его автором стал известный журналист Алексей Пивоваров. Как рассказал сам Алексей, он решил приехать в Красноярск после того, как получил несколько писем от горожан с одной просьбой – осветить проблему.

В итоге за свой короткий визит успел поговорить со многими людьми, сообщает newslab, от губернатора до общественников. В разговоре с блогером глава края признал: конечно, проблема существует. Три главных причины: предприятия, построенные без учета требований экологии; печное отопление в частном секторе и транспорт.

Напомним, в последнее время о неблагоприятной экологической обстановке в Красноярске стали говорить все чаще. Многое сделано для разрешения ситуации, но многое, безусловно, еще предстоит сделать. На днях в городе побывала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она пообещала горожанам «регулировать экологическую ситуацию в Красноярске в ручном режиме и на постоянной основе».

Фильм Алексея Пивоварова можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU