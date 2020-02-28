Первые весенние выходные в Красноярске будут теплыми

28 Февр. 2020 2020-02-28T05:28:51+03:00

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Первые весенние выходные (а точнее, выходной) в Красноярске принесут с собой тепло. Об этом сообщили на сайте гидрометцентра.

Впрочем, относительно комфортная погода установится уже сегодня, в пятницу, 28 февраля. На улице будет до плюс двух градусов, ветер слабый. Но обещают временами небольшие осадки – мокрый снег.

В субботу, 29 февраля, будет наблюдаться примерно такая же картина. Днем до нуля градусов, ночью минус 4. Незначительные осадки, легкий ветер.

В воскресенье – первый день весны – слегка подморозит. В светлое время суток обещают до минус 3 градусов, в темное до минус 8.

Однако рабочая неделя снова начнется с тепла. В понедельник, 2 марта, будет плюс один, во вторник – плюс 3, а в среду аж плюс 4 градуса, причем с дождем.

- Похоже, весна придет строго по календарю, - обсуждают в соцсетях. – Ура, а то мы уже заждались!

ИСТОЧНИК KP.RU