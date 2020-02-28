2020-02-28T05:28:51+03:00
Общество

Первые весенние выходные в Красноярске будут теплыми

До 0 градусов
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Первые весенние выходные в Красноярске будут теплыми.Первые весенние выходные в Красноярске будут теплыми.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Первые весенние выходные (а точнее, выходной) в Красноярске принесут с собой тепло. Об этом сообщили на сайте гидрометцентра.

Впрочем, относительно комфортная погода установится уже сегодня, в пятницу, 28 февраля. На улице будет до плюс двух градусов, ветер слабый. Но обещают временами небольшие осадки – мокрый снег.

В субботу, 29 февраля, будет наблюдаться примерно такая же картина. Днем до нуля градусов, ночью минус 4. Незначительные осадки, легкий ветер.

В воскресенье – первый день весны – слегка подморозит. В светлое время суток обещают до минус 3 градусов, в темное до минус 8.

Однако рабочая неделя снова начнется с тепла. В понедельник, 2 марта, будет плюс один, во вторник – плюс 3, а в среду аж плюс 4 градуса, причем с дождем.

- Похоже, весна придет строго по календарю, - обсуждают в соцсетях. – Ура, а то мы уже заждались!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коммунальный мост Красноярска встал в пробку из-за аварии
На Московской в Красноярске с марта запретят парковку и остановку авто
Найден водитель, распыливший перцовый баллончик в лицо беременной красноярке
Красноярка нашла в своей ванной оранжевую змею
Журналист Алексей Пивоваров снял фильм о «черном небе» Красноярска
Первые весенние выходные в Красноярске будут теплыми
Мэр Красноярска признал ситуацию с бродячими собаками чрезвычайной
62 красноярских предприятия не отчитались о снижении выбросов во время НМУ
Банда в балаклавах напала на семью сельчан в Красноярском крае
Главбух предприятия в Красноярском крае, обманув директора, похитила 1 миллион рублей
Принял за лося. В Эвенкии дядя случайно застрелил племянника на охоте
СК возбудил уголовное дело против студента, изнасиловавшего девушку
Мост через Енисей под Лесосибирском обойдется в 8,3 миллиарда рублей
Авиаполк в Красноярском крае получит на вооружение новейшие ракетные комплексы «Кинжал»
«Не бойся, я прослежу за ними»: житель Абакана помог росгвардейцам задержать грабителей магазина
Красноярский ФК «Енисей» могут лишить лицензии
В трех красноярских школах назначены директора-мужчины
ГИБДД проведет двухдневную облаву на пешеходов-нарушителей
«У кого-то будут шашлычки»: красноярец разжег мангал прямо на козырьке многоэтажки
Сын вынес из дома всю бытовую технику: думали, кража - оказалось, наркотики