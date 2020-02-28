2020-02-28T05:08:03+03:00
Общество

Мэр Красноярска признал ситуацию с бродячими собаками чрезвычайной

По предварительной версии СК, с начала года после нападения бездомных псов погибли два человека
Ася ЖУКОВА
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Мэр Красноярска признал ситуацию с бродячими собаками чрезвычайной.Мэр Красноярска признал ситуацию с бродячими собаками чрезвычайной.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Красноярска Сергей Еремин назвал ситуацию с бродячими собаками в городе чрезвычайной. Напомним, по предварительной версии следственного комитета, этой зимой после укусов собак (от потери крови и болевого шока) погибли, как минимум, два человека. По неофициальной же информации: общее количество смертельных случаев, которые связывают с нападением бездомных псов, достигло пяти.

Острую для Красноярска (и не только) проблему обсудили на заседании Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов в Новосибирске. В числе прочих о ней высказался и Сергей Еремин.

Повторимся: мэр Красноярска признал ситуацию критической. По мнению Сергея Еремина, из-за федерального закона «Об ответственном обращении с животными», запрещающего ликвидацию собак, положение дел сейчас таково: собак оберегают, а люди зачастую оказываются беззащитными перед агрессивными животными.

Причем это касается не только бездомных псов. Владельцы домашних собак тоже не всегда контролируют их, выгуливают без намордников и поводков, иной раз выбрасывают на улицу.

- Нужно ввести жесткую ответственность хозяев за каждого питомца, - заключил глава Красноярска.

Но самое важное: пересмотреть статьи закона о пожизненном содержании бродячих собак. Напомним, в прошлом году в Красноярске не усыпили ни одну из них. Это, во-первых, запрещено законом. А, во-вторых, подтверждается исследованиями ученых. Согласно наблюдениям, чем серьезнее уничтожается популяция собак в городе, тем потом активнее она самовоспроизводится. Так что должен быть другой, комплексный подход к проблеме, полагают исследователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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