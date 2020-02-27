62 красноярских предприятия не отчитались о снижении выбросов во время НМУ
В минэкологии и рационального природопользования рассказали, как вели себя предприятия Красноярска во время объявленного синоптиками режима НМУ. Прежде всего, по данным специалистов, более половины всех предприятий (62 из 118) просто не отчитались о том, что делают для снижения выбросов. Остальные 56 предоставили отчеты вовремя 0 к ним претензий нет.
- Инспекторы ведомства и передвижная эколаборатория работают круглосуточно в усиленном режиме. Принимаются все необходимые меры для контроля за текущей ситуацией, - рассказали в минэкологии региона.
Тех, кто проигнорировал требования, обещали оштрафовать. Напомним, что режим неблагоприятных метеоусловий введен вечером 25 февраля – в день визита в город главы Росприроднадзора Светланы Радионовой Действителен он до вечера четверга, 27 февраля.
Телефон горячей линии для горожан: 8-800-20-11-116, 8(391) 21-21-706.
ИСТОЧНИК KP.RU