2020-02-27T14:43:44+03:00
Происшествия

Банда в балаклавах напала на семью сельчан в Красноярском крае

Из дома грабители вывезли технику, гироскутер, а у хозяев отняли банковские карты [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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против преступников возбудили уголовное делопротив преступников возбудили уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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Обычный тихий вечер обернулся кошмаром для семьи сельчан, живущих под Канском. К ним нагрянули трое грабителей. Причем одеты были в камуфляж, а на головах – балаклавы. Первой под руку им попалась хозяйка, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Женщина, услышав шум во дворе, вышла на улицу. Там ее уже поджидали.

Задержание банды в балаклавах, которая напала на семью под Канском.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Затем подозреваемые ворвались в жилое помещение и избили ее 45-летнего мужа. Угрожая хозяевам и их 12-летнему сыну предметом, похожим на пистолет, злоумышленники требовали выдать им денежные средства, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции. - Не найдя сбережений, они похитили цифровую технику, гироскутер, банковские карты, после чего скрылись.

Полиция сработала быстро: тут же опросили соседей, выяснили возможные пути отступления преступников. И нашли их. А потом вместе с Росгвардией и угрозыском повязали. Все похищенное у грабителей изъято – теперь это доказательства в уголовном деле против них (ч.3 ст.162 УК России – разбой). Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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