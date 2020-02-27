Банда в балаклавах напала на семью сельчан в Красноярском крае

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:43:44+03:00

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Обычный тихий вечер обернулся кошмаром для семьи сельчан, живущих под Канском. К ним нагрянули трое грабителей. Причем одеты были в камуфляж, а на головах – балаклавы. Первой под руку им попалась хозяйка, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Женщина, услышав шум во дворе, вышла на улицу. Там ее уже поджидали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/763272" frameborder="0"></iframe> Задержание банды в балаклавах, которая напала на семью под Канском.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Затем подозреваемые ворвались в жилое помещение и избили ее 45-летнего мужа. Угрожая хозяевам и их 12-летнему сыну предметом, похожим на пистолет, злоумышленники требовали выдать им денежные средства, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции. - Не найдя сбережений, они похитили цифровую технику, гироскутер, банковские карты, после чего скрылись.

Полиция сработала быстро: тут же опросили соседей, выяснили возможные пути отступления преступников. И нашли их. А потом вместе с Росгвардией и угрозыском повязали. Все похищенное у грабителей изъято – теперь это доказательства в уголовном деле против них (ч.3 ст.162 УК России – разбой). Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU