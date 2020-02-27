2020-02-27T13:58:19+03:00
Происшествия

Главбух предприятия в Красноярском крае, обманув директора, похитила 1 миллион рублей

45-летняя женщина воспользовалась доступом к цифровой подписи руководителя
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Вскоре женщину ждет судВскоре женщину ждет судФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Директор акционерного общества, единственным учредителем которого является администрация Туруханского района, доверял соей 45-летней бухгалтеру, как себе. Даже организовал той доступ к своей электронно-цифровой подписи в банке. Этим воровка и воспользовалась.

- В период с 2017 по 2019 год главный бухгалтер, вводя в заблуждение генерального директора общества относительно обоснованности расходования денежных средств предприятия, используя находящуюся в ее распоряжении к электронно-цифровую подпись ПАО «Сбербанк» на имя генерального директора, осуществляла хищение денежных средств со счетов предприятия, - сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Таким образом женщина украла более 1 миллиона рублей. Деньги переводила на личный счет в банке, а затем благополучно тратила на себя и свои нужды. СК возбудил пропив нее уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). вскоре ее судьбу решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главбух предприятия в Красноярском крае, обманув директора, похитила 1 миллион рублей
Принял за лося. В Эвенкии дядя случайно застрелил племянника на охоте
СК возбудил уголовное дело против студента, изнасиловавшего девушку
Мост через Енисей под Лесосибирском обойдется в 8,3 миллиарда рублей
Авиаполк в Красноярском крае получит на вооружение новейшие ракетные комплексы «Кинжал»
«Не бойся, я прослежу за ними»: житель Абакана помог росгвардейцам задержать грабителей магазина
Красноярский ФК «Енисей» могут лишить лицензии
В трех красноярских школах назначены директора-мужчины
ГИБДД проведет двухдневную облаву на пешеходов-нарушителей
«У кого-то будут шашлычки»: красноярец разжег мангал прямо на козырьке многоэтажки
Сын вынес из дома всю бытовую технику: думали, кража - оказалось, наркотики