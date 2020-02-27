Главбух предприятия в Красноярском крае, обманув директора, похитила 1 миллион рублей

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:58:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор акционерного общества, единственным учредителем которого является администрация Туруханского района, доверял соей 45-летней бухгалтеру, как себе. Даже организовал той доступ к своей электронно-цифровой подписи в банке. Этим воровка и воспользовалась.

- В период с 2017 по 2019 год главный бухгалтер, вводя в заблуждение генерального директора общества относительно обоснованности расходования денежных средств предприятия, используя находящуюся в ее распоряжении к электронно-цифровую подпись ПАО «Сбербанк» на имя генерального директора, осуществляла хищение денежных средств со счетов предприятия, - сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Таким образом женщина украла более 1 миллиона рублей. Деньги переводила на личный счет в банке, а затем благополучно тратила на себя и свои нужды. СК возбудил пропив нее уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). вскоре ее судьбу решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU