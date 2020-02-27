2020-02-27T14:19:36+03:00
Происшествия

Принял за лося. В Эвенкии дядя случайно застрелил племянника на охоте

Пуля попала в голову, и парень умер на месте
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мужчине грозит до 2 лет лишения свободыМужчине грозит до 2 лет лишения свободыФото: Мария ЛЕНЦ
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В начале февраля 50-летний житель Эвенкии отправился вместе с 32-летним племянником на охоту. Поехали в проверенное место, в 55 километрах от поселка Суринда, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

- Во время охоты мужчина увидел примерно 70 метрах от себя за деревьями силуэт племянника и, предположив, что это лось, произвел выстрел из карабина марки «ОП СКС», в результате чего причинил огнестрельное ранение в голову племяннику, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального главка СК.

Выстрел оказался смертельным, и парень умер там же, на месте. По очевидным причинам происшествие шокировало 50-летнего мужчину. Он полностью признал свою вину. В происшествии винит собственную невнимательность. Тем не менее против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет. Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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