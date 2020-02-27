2020-02-27T13:20:08+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против студента, изнасиловавшего девушку

24-летний студент арестован на два месяца. Жертве понадобилась помощь медиков
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Преступнику может грозить до 6 лет лишения свободыПреступнику может грозить до 6 лет лишения свободыФото: Мария ЛЕНЦ
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Следком занялся делом об изнасиловании студентки одного из техникумов Красноярска. Известно, что произошло все еще 16 февраля. Девушка отдыхала в одном из ночных клубов города, где и пересеклась с 24-летним молодым человеком (тоже студентом). После отдыха он пригласил 18-летнюю девушку к себе в квартиру, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Там изнасиловал.

- В настоящее время подозреваемый по ходатайству следствия арестован сроком на 2 месяца, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в следствии. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

Также известно, что во время нападения девушка получила серьезные травмы. Ей понадобилась помощь врачей. Уголовное дело против парня возбуждено по ч. 1 ст. 131 УК России (изнасилование). По данной статье преступнику может грозить до 6 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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