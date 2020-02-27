2020-02-27T13:03:26+03:00
Экономика

Мост через Енисей под Лесосибирском обойдется в 8,3 миллиарда рублей

Работы по строительству планируют начать уже в этом году
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Работы решено начать на год раньше срокаРаботы решено начать на год раньше срокаФото: Мария ЛЕНЦ
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В текущем году под Лесосибирском, у поселка Высокогорский планируется начать строительство моста через Енисей. Общая стоимость объекта – 8,3 миллиарда рублей. Известно, что проект моста разработан еще в 2010 году, однако стройка все откладывалась. Позже мост вошел в комплексный план развития инфраструктуры, и строительство стало казаться более реальным.

Правда, изначально его планировали начать не в этом году, а в следующем. И даже попросили у федерального центра согласовать финансирование на текущий год. Однако краевым чиновникам отказали. Тогда губернатор края Александр Усс принял решение и дополнительно выделить 100 миллионов рубле, чтобы

- Начало реализации проекта планируем на этот год. Много подготовительных работ нужно сделать по площадкам, по завозу оборудования, размещению вахтовых поселков и так далее. Это крупный объект, который потребует серьезных вложений во временную инфраструктуру,- сообщил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

По планам мост должны построить за два года. Он будет двухполосным, длина – 1 196,1 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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