Авиаполк в Красноярском крае получит на вооружение новейшие ракетные комплексы «Кинжал»

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:45:25+03:00

Они поступят до 2024 года

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Новейшие гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» поступят на вооружение в авиаполк, который базируется под Канском, в Красноярском крае. Об этом сообщили в Центральном военном округе.

- В соответствии с планом оснащения мы перевооружаем канский полк на гиперзвуковые крылатые ракеты «Кинжал», - заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, уточнив, что новые ракетные комплексы поступят в Канск до 2024 года.

В данный момент на вооружении в канском авиаполку стоят сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ (по кодификации НАТО: Foxhound - лисья гончая) - мощнейший всепогодный самолет. В состав новейшего комплекса «Кинжал» входят самолет МиГ-31БМ и гиперзвуковая ракета. Пока что в России «Кинжал» имеется только в одной эскадрильи Южного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU