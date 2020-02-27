«Не бойся, я прослежу за ними»: житель Абакана помог росгвардейцам задержать грабителей магазина

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:07:50+03:00

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Казалось бы, банальная история: в Абакане ограбили магазин на Чехова. Воры, мужчина и женщина, оказались любителями элитного алкоголя - взяли пару дорогих бутылок с полки и, наплевав на требования продавцов расплатиться, нагло вышли из магазина. Не сказать, что случай из ряда вон. Если бы не одно «но». В магазине в тот день вместе с ними был еще один покупатель, обычный на вид мужчина. Он сказал продавцам: «Вызывайте Росгвардию, а я за ними прослежу». И оставил свой номерок - для связи.

- Росгвардейцы незамедлительно связались с бдительным абаканцем по телефону и проехали в названный им район. На Бограда они заметили и задержали граждан подходящих по приметам, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Управления Росгвардии по Хакасии. - При себе у 39-летнего мужчины и 34-летней женщины находился похищенный из супермаркета алкоголь, а также другие продукты питания и спиртные напитки. Для дальнейшего разбирательства задержанные были переданы сотрудникам городской полиции.

Позже выяснилось, что в этом супермаркете они умыкнули действительно только пару бутылок. Остальное - в других. Так сказать, пробежались по магазинам, чтобы накрыть себе стол. Росгвардейцы поблагодарили мужчину за то, что не остался в стороне и помог задержать преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU