Красноярский ФК «Енисей» могут лишить лицензии

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:21:28+03:00

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Новый виток скандалов вокруг красноярского ФК «Енисей». ФНЛ опасается, что красноярская команда может не завершить текущий сезон, не говоря уже об участии в следующем. Как рассказал президент ФНЛ Игорь Ефремов, у клуба нет достаточного числа аттестованных Российским футбольным союзом сотрудников. Кроме того, имеются замечания по предоставлению данных к РФС. Обращение Ефремов направил губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой лично разобраться в происходящем.

Напомним, ранее стало известно о завышенных контрактах футболистов, а в офисе «Енисея» ФСБ провела обыски. Зарплаты в клубе от 800 до 1,4 миллиона рублей – это деньги краевого бюджета. После этого ФНЛ ограничила работу красноярского клуба в электронной системе заявки футболистов.

Есть у ФНЛ вопросы и к организации работы в клубе. В письме Ефремова говорится, что «складывается впечатление, что у руководства клуба нет взаимопонимания с тренерским штабом команды». Между тем на носу лицензирование, и естественно, ФНЛ не может оценить ситуацию, как удовлетворительную.

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ИСТОЧНИК KP.RU