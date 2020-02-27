В трех красноярских школах назначены директора-мужчины

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:01:17+03:00

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Мужчины среди учителей – не редкость. К примеру, физкультурники – как правило, везде представители сильного пола. Но среди директоров школ мужчин не так много. Но в педагогическом сообществе Красноярска за последние месяцы прибавилось: сразу в трех школах назначены директорами именно мужчины, сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

Школой № 108 теперь управляет Роман Серегин. Он стал директором полгода назад. Здесь учится 1,5 тысячи ребятишек и работает 139 сотрудников.

- Большинство детей и взрослых директор знает по именам, - уверяют в управлении образования. - Роман Сергеевич планирует открыть на базе школы несколько корпоративных классов. Уже даже ведутся переговоры с одной из крупнейших российских компаний.

Директором школы №31 стал Никита Данилюк, он учитель технологии. В прошлом году Никита Данилюк стал учителем года. Руководить гимназией №4 будет Сергей Пикалов. Последние 15 лет он занимался с самыми маленькими, учениками 1-4 классов.

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ИСТОЧНИК KP.RU