2020-02-27T10:01:57+03:00
Общество

ГИБДД проведет двухдневную облаву на пешеходов-нарушителей

Каждое третье ДТП в Красноярске - наезд на пешехода
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
ГИБДД объявила о двухдневной облавеГИБДД объявила о двухдневной облавеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Госавтоинспекторы проводят в Красноярске двухдневное профилактическое мероприятие «День безопасности». но под прицелом на этот раз не водители, а пешеходы-нарушители. Все потому, что каждое третье ДТП в краевом центре - наезд на пешехода. Только в прошлом году зафиксирован 521 случай. 22 человека погибли, сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.

- Экипажи ГИБДД приближены к аварийно-опасным перекресткам и контролируют соблюдение ПДД на пешеходных переходах, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в госавтоинспекторы. - Согласно анализу аварийности, на территории города, наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий фиксируется в четверг и пятницу. Именно в эти дни руководством городской Госавтоинспекции решено проводить мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД пешими участниками дорожного движения, разъяснению обязанностей и последствий пренебрежения безопасностью на дороге.

Какие именно аварийные участки будут осматриваться более пристально - не сообщается. Поэтому лучший выход - соблюдать ПДД везде.

АКТУАЛЬНО

В Красноярске могут ввести "трезвые пятницы"

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярский ФК «Енисей» могут лишить лицензии
В трех красноярских школах назначены директора-мужчины
ГИБДД проведет двухдневную облаву на пешеходов-нарушителей
«У кого-то будут шашлычки»: красноярец разжег мангал прямо на козырьке многоэтажки
Сын вынес из дома всю бытовую технику: думали, кража - оказалось, наркотики
Улицы Красноярска осветят фонарями за 13,5 миллионов рублей
В основном болеют дети. В Красноярске продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
СК проверяет больницу, после помощи в которой впал в кому 12-летний мальчик
«Усох и исчез»: застройщик и мусорный завод зарыли тонны отходов в землю и получили 70-миллионный штраф
Группу кибермошенников отправят под суд в Красноярском крае
Помогла вернуться к нормальной жизни. Осужденный поблагодарил майора полиции
В Красноярском крае снова предложено ввести трезвые пятницы
У здания администрации Центрального района появилась фигура медведя
Житель Красноярского края утопил беспомощного человека, чтобы тот его не выдал
По Октябрьскому мосту Красноярска могут пустить троллейбус
«Балтика» продала красноярскую «Пикру»
В Красноярском крае стартовало голосование за самую красивую маму
Осужден отчим, зверски забивший 4-летнего мальчика и выдавший все за падение с лестницы
Чиновника отпустили под домашний арест после пятого нападения собак в Красноярске
Красноярцы смогут посмотреть фильм «Остров фантазий» до премьеры
Многодетным семьям Центрального района Красноярска бесплатно установят дымовые извещатели
Мать оставила маленьких детей одних в доме с горящей свечой и ушла на ночь
В Солнечном женщина легла под колеса авто и ее переехали дважды: видео
«Бог не выдаст, коронавирус не съест»: красноярцы оказались в охваченной эпидемией Италии
Больше 50 школ Красноярска получили сообщения о «минировании»