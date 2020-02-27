ГИБДД проведет двухдневную облаву на пешеходов-нарушителей
Госавтоинспекторы проводят в Красноярске двухдневное профилактическое мероприятие «День безопасности». но под прицелом на этот раз не водители, а пешеходы-нарушители. Все потому, что каждое третье ДТП в краевом центре - наезд на пешехода. Только в прошлом году зафиксирован 521 случай. 22 человека погибли, сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.
- Экипажи ГИБДД приближены к аварийно-опасным перекресткам и контролируют соблюдение ПДД на пешеходных переходах, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в госавтоинспекторы. - Согласно анализу аварийности, на территории города, наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий фиксируется в четверг и пятницу. Именно в эти дни руководством городской Госавтоинспекции решено проводить мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД пешими участниками дорожного движения, разъяснению обязанностей и последствий пренебрежения безопасностью на дороге.
Какие именно аварийные участки будут осматриваться более пристально - не сообщается. Поэтому лучший выход - соблюдать ПДД везде.
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ИСТОЧНИК KP.RU