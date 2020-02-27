«У кого-то будут шашлычки»: красноярец разжег мангал прямо на козырьке многоэтажки

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:02:44+03:00

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Житель многоэтажки на Дмитрия Мартынова удивил соседей, распалив мангал прямо на козырьке собственной многоэтажки. Произошло все вечером, 26 февраля, сообщает ТВК. Жители соседнего дома сначала заметили на козырьке пламя, а потом с удивлением увидели, что там стоит мангал. «У кого-то будут шашлычки», - снимая странный поступок красноярца, комментируют авторы видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="492" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/763166" frameborder="0"></iframe> Шашлык на козырьке.Видео: ТВК

Соседи предположили, что на козырек мужчина вместе с мангалом выкарабкался через окно собственной квартиры - иначе туда никак не попасть, первого этажа в доме нет. При этом козырек - крыша супермаркета. Возмущенные дымом и запахом соседи говорят, что мужчина - житель подъезда №2.

Известно, что огонь потух около 22.00, однако мангал в квартиру мужчина сразу затаскивать не стал - оставил на козырьке, чтобы тот остыл. Шашлыки на козырьке могут стоить жителю многоэтажки штрафа в 3 000 рублей - по закону жарить шашлыки на козырьках подъездов и балконах запрещено. А уж если бы в этой ситуации пострадали люди или начался пожар, все могло бы окончится и уголовным делом.

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ИСТОЧНИК KP.RU