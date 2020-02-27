2020-02-27T10:02:44+03:00
Общество

«У кого-то будут шашлычки»: красноярец разжег мангал прямо на козырьке многоэтажки

Житель многоэтажки по Дмитрия Мартынова, вероятно, для этого вылез в окно [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
шашлыки на козырьке могли окончиться пожаромшашлыки на козырьке могли окончиться пожаромФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Житель многоэтажки на Дмитрия Мартынова удивил соседей, распалив мангал прямо на козырьке собственной многоэтажки. Произошло все вечером, 26 февраля, сообщает ТВК. Жители соседнего дома сначала заметили на козырьке пламя, а потом с удивлением увидели, что там стоит мангал. «У кого-то будут шашлычки», - снимая странный поступок красноярца, комментируют авторы видео.

Шашлык на козырьке.Видео: ТВК

Соседи предположили, что на козырек мужчина вместе с мангалом выкарабкался через окно собственной квартиры - иначе туда никак не попасть, первого этажа в доме нет. При этом козырек - крыша супермаркета. Возмущенные дымом и запахом соседи говорят, что мужчина - житель подъезда №2.

Известно, что огонь потух около 22.00, однако мангал в квартиру мужчина сразу затаскивать не стал - оставил на козырьке, чтобы тот остыл. Шашлыки на козырьке могут стоить жителю многоэтажки штрафа в 3 000 рублей - по закону жарить шашлыки на козырьках подъездов и балконах запрещено. А уж если бы в этой ситуации пострадали люди или начался пожар, все могло бы окончится и уголовным делом.

АКТУАЛЬНО

В Красноярске могут ввести "трезвые пятницы"

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярский ФК «Енисей» могут лишить лицензии
В трех красноярских школах назначены директора-мужчины
ГИБДД проведет двухдневную облаву на пешеходов-нарушителей
«У кого-то будут шашлычки»: красноярец разжег мангал прямо на козырьке многоэтажки
Сын вынес из дома всю бытовую технику: думали, кража - оказалось, наркотики
Улицы Красноярска осветят фонарями за 13,5 миллионов рублей
В основном болеют дети. В Красноярске продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
СК проверяет больницу, после помощи в которой впал в кому 12-летний мальчик
«Усох и исчез»: застройщик и мусорный завод зарыли тонны отходов в землю и получили 70-миллионный штраф
Группу кибермошенников отправят под суд в Красноярском крае
Помогла вернуться к нормальной жизни. Осужденный поблагодарил майора полиции
В Красноярском крае снова предложено ввести трезвые пятницы
У здания администрации Центрального района появилась фигура медведя
Житель Красноярского края утопил беспомощного человека, чтобы тот его не выдал
По Октябрьскому мосту Красноярска могут пустить троллейбус
«Балтика» продала красноярскую «Пикру»
В Красноярском крае стартовало голосование за самую красивую маму
Осужден отчим, зверски забивший 4-летнего мальчика и выдавший все за падение с лестницы
Чиновника отпустили под домашний арест после пятого нападения собак в Красноярске
Красноярцы смогут посмотреть фильм «Остров фантазий» до премьеры
Многодетным семьям Центрального района Красноярска бесплатно установят дымовые извещатели
Мать оставила маленьких детей одних в доме с горящей свечой и ушла на ночь
В Солнечном женщина легла под колеса авто и ее переехали дважды: видео
«Бог не выдаст, коронавирус не съест»: красноярцы оказались в охваченной эпидемией Италии
Больше 50 школ Красноярска получили сообщения о «минировании»