«У кого-то будут шашлычки»: красноярец разжег мангал прямо на козырьке многоэтажки
Житель многоэтажки на Дмитрия Мартынова удивил соседей, распалив мангал прямо на козырьке собственной многоэтажки. Произошло все вечером, 26 февраля, сообщает ТВК. Жители соседнего дома сначала заметили на козырьке пламя, а потом с удивлением увидели, что там стоит мангал. «У кого-то будут шашлычки», - снимая странный поступок красноярца, комментируют авторы видео.
Шашлык на козырьке.Видео: ТВК
Соседи предположили, что на козырек мужчина вместе с мангалом выкарабкался через окно собственной квартиры - иначе туда никак не попасть, первого этажа в доме нет. При этом козырек - крыша супермаркета. Возмущенные дымом и запахом соседи говорят, что мужчина - житель подъезда №2.
Известно, что огонь потух около 22.00, однако мангал в квартиру мужчина сразу затаскивать не стал - оставил на козырьке, чтобы тот остыл. Шашлыки на козырьке могут стоить жителю многоэтажки штрафа в 3 000 рублей - по закону жарить шашлыки на козырьках подъездов и балконах запрещено. А уж если бы в этой ситуации пострадали люди или начался пожар, все могло бы окончится и уголовным делом.
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ИСТОЧНИК KP.RU