Сын вынес из дома всю бытовую технику: думали, кража - оказалось, наркотики

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:03:29+03:00

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Полиция поймала на хранении 1,7 килограмма наркотиков 20-летнего парня из Зыково - в одном из сараев частного дома у него обнаружили схрон. А в нем - 1,7 килограмма наркотиков. Но началось все с того, что на парня пожаловался в полицию собственный отец. Мужчина заявил, что сын вынес из дома всю бытовую технику на 14 тысяч рублей.

- В ходе проведения следственных мероприятий сотрудниками полиции в сарае дома обнаружено и изъято наркотическое вещество. Как показало проведенное исследование, изъятое является марихуаной общей массой более 1,7 килограммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального главка МВД..

В отношении паренька возбудили сразу два уголовных дела - по части 2 статьи 228 УК России (Незаконное хранение наркотических средств) и по частям 1 и 2 статьи 158 УК России (Кража). Теперь ему грозит серьезный срок лишения свободы. Расследование продолжается, а молодого человека на время следствия суд заключил под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU