2020-02-27T08:09:11+03:00
Общество

Улицы Красноярска осветят фонарями за 13,5 миллионов рублей

Новые фонари появятся на 8 городских улицах – мэрия запланировала капремонт освещения
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Освещение улиц организуют в Октябрьском районе и на окраине правобережьяОсвещение улиц организуют в Октябрьском районе и на окраине правобережьяФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске на 8 улицах появится новое освещение – фонари за 13 миллионов 436 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевого центра. По официальным данным установят их в Октябрьском районе и на окраине правобережья.

Итак, где именно появятся новые фонари? На улицах Марата, Фрунзе, Словцова (от Елены Стасовой до Чернышева), Пролетарской, Геологической (от дома № 6 до № 18), Сибирской, Бебеля (от дома № 55 до № 57), Вильского.

Отметим, что задача у фонарей – не только освещать, но и обеспечивать качественное фото и видео нарушений ПДД на этих улицах.

- План по капремонту сетей уличного освещения сформирован на основе обращений горожан, надзорных органов, а также плановой работы и наблюдений специалистов администраций всех уровней и депутатов, — рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улицы Красноярска осветят фонарями за 13,5 миллионов рублей
В основном болеют дети. В Красноярске продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
СК проверяет больницу, после помощи в которой впал в кому 12-летний мальчик
«Усох и исчез»: застройщик и мусорный завод зарыли тонны отходов в землю и получили 70-миллионный штраф
Группу кибермошенников отправят под суд в Красноярском крае
Помогла вернуться к нормальной жизни. Осужденный поблагодарил майора полиции
В Красноярском крае снова предложено ввести трезвые пятницы
У здания администрации Центрального района появилась фигура медведя
Житель Красноярского края утопил беспомощного человека, чтобы тот его не выдал
По Октябрьскому мосту Красноярска могут пустить троллейбус
«Балтика» продала красноярскую «Пикру»
В Красноярском крае стартовало голосование за самую красивую маму
Осужден отчим, зверски забивший 4-летнего мальчика и выдавший все за падение с лестницы
Чиновника отпустили под домашний арест после пятого нападения собак в Красноярске
Красноярцы смогут посмотреть фильм «Остров фантазий» до премьеры
Многодетным семьям Центрального района Красноярска бесплатно установят дымовые извещатели
Мать оставила маленьких детей одних в доме с горящей свечой и ушла на ночь
В Солнечном женщина легла под колеса авто и ее переехали дважды: видео
«Бог не выдаст, коронавирус не съест»: красноярцы оказались в охваченной эпидемией Италии
Больше 50 школ Красноярска получили сообщения о «минировании»