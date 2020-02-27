Улицы Красноярска осветят фонарями за 13,5 миллионов рублей

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:09:11+03:00

Освещение улиц организуют в Октябрьском районе и на окраине правобережья Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске на 8 улицах появится новое освещение – фонари за 13 миллионов 436 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевого центра. По официальным данным установят их в Октябрьском районе и на окраине правобережья.

Итак, где именно появятся новые фонари? На улицах Марата, Фрунзе, Словцова (от Елены Стасовой до Чернышева), Пролетарской, Геологической (от дома № 6 до № 18), Сибирской, Бебеля (от дома № 55 до № 57), Вильского.

Отметим, что задача у фонарей – не только освещать, но и обеспечивать качественное фото и видео нарушений ПДД на этих улицах.

- План по капремонту сетей уличного освещения сформирован на основе обращений горожан, надзорных органов, а также плановой работы и наблюдений специалистов администраций всех уровней и депутатов, — рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU