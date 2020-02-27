2020-02-27T06:58:32+03:00
Общество

В основном болеют дети. В Красноярске продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

… но эпидситуация по краю ситуация стабильная
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Чаще болеют дети до 15 летЧаще болеют дети до 15 летФото: Мария ЛЕНЦ
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В больницы Красноярска продолжают обращаться горожане с симптомами гриппа и ОРВИ. За третью неделю февраля помощи у медиков попросили 9 172 красноярца. Показатель заболеваемости, по данным регионального Роспотребнадзора, составил 83,7 на 10 тысяч населения. В основном болеют дети до 15 лет – в этой возрастной группе эпидпорог превышен на 37,2 процента.

- Согласно данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, на территории Красноярского края преимущественно циркулировали вирусы гриппозной этиологии: вирусы гриппа типа A (H1N1) pdm09, типа В, а также вирусы гриппа типа A (H3N2). Достаточно активно продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в Роспотребнадзоре.

При этом на территории края ситуация в целом стабильная – за третью неделю февраля с симптомами ГРИППА и ОРВИ обратились 15 202 человека. Это 56,0 на 10 тысяч населения – сравнительно немного и ниже эпидпорога на 35,6 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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