В Красноярске навсегда запретят остановку в районе института искусств

25 Февр. 2020 2020-02-25T05:39:43+03:00

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Власти Красноярска решили запретить остановку в районе Сибирского государственного института искусств имени Хворостовского. С марта здесь будет функционировать новая схема движения, рассказали в пресс-службе администрации Красноярска.

Остановка в районе домов по Ленина, 5а и Ленина, 11 будет запрещена с 13 марта, предупредили водителей. По-старому останавливаться не выйдет – на участке будут работать эвакуаторы. Для уведомления водителей будут установлены знаки «Остановка запрещена» и таблички «Зона действия 100 м». Также с помощью табличек водителей предупредят, что здесь работает эвакуатор.

Зачем эти нововведения? В администрации пояснили, что решение было принято, чтобы обеспечить безопасный выезд с придомовой территории. К слову, изменения будут действовать на постоянной основе. Насколько комфортно или не комфортно будет водителям - пока трудно сказать.

ИСТОЧНИК KP.RU