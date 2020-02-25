Все вручную. Школьники из Бородино слепили самого большого в крае 6-метрового снеговика

25 Февр. 2020 2020-02-25T05:22:03+03:00

На строительство ушло 25 дней и весь снег в округе Фото: Мария ЛЕНЦ

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Школьники из Бородино Алексей и Давид сами, без техники и помощи взрослых, построили гигантского снеговика. Его высота 6 метров. Это самый большой снеговик в Красноярском крае. Видео строительства день за днем парни выложили на своем канале на YouTube - Rand Max. Его посмотрели уже почти полторы тысячи человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/762663" frameborder="0"></iframe> Самый большой снеговик Красноярского края.Видео: Rand Max, YouTube

- Специально строили в лесу, чтобы было видно, что мы не используем технику, - рассказывают о своем проекте школьники.

Самого большого снеговика Красноярского края они хотят заявить участником на конкурс гигантских снеговиков от ютуб-канала SlivkiShow. Главный приз - 100 тысяч рублей. У организаторов, конечно, к снеговикам имеются требования, но главное - все должно быть сделано своими руками. Никакой тебе спецтехники. Только руки, лопаты, стремянка.

Строительство снеговика-гиганта в Бородино заняло 25 дней. И парням было непросто - снег очень рыхлый и не слеплялся просто так. Пришлось его топить, сооружать опалубку и придумывать массу хитростей. Изначально строители планировали слепить 12-метрового снеговика, но снега в этом году не так много. Ребята собрали весь снег в округе - хватило на 6-метрового красавца.

Выиграют ли мальчики деньги - пока неизвестно. Ясно одно: они побили рекорд Красноярского края. Ранее считался самым большим снеговик, которого построили в Чулыме. Его высота была 4,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU