2020-02-25T04:44:48+03:00
Дом. Семья

С Феликсом не сложилось. Белая медведица из «Роева ручья» Аврора уезжает в Ижевск, к медведю Балу

За 110 лет у Феликса и Авроры так и не появилось малышей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Аврора Фото: Роев ручейАврора Фото: Роев ручей
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Всеобщая любимица, белая медведица Аврора переезжает, рассказали в пресс-службе парка флоры и фауны «Роев ручей». Теперь Аврора невеста на выданье. И уезжает она в Ижевск, где ее уже ожидает жених - белый медведь Балу. В ближайшие дни медведицу отправят в ижевский зоопарк на специальном трейреле - с запасом еды, воды и, конечно, в сопровождении сотрудника парка. А как же Феликс? Ведь все надеялись, что именно с ним у Авроры появятся малыши. Но... не сложилось.

Аврора играет и купается Фото: Роев ручей

Аврора играет и купается Фото: Роев ручей

- У белых медведей низкий потенциал размножения: самка впервые приносит потомство в возрасте 4 - 8 лет, рожает один раз в 2 - 3 года и имеет в помёте 1 - 2, очень редко 3 медвежат, таким образом, в течение жизни принося не более 10 -15 детёнышей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в парке флоры и фауны. - Но что-то у Феликса и Авроры не заладилось. Физиологические особенности наших мишек не дают Авроре стать мамой несмотря на то, что она уже давно обрела материнский инстинкт. Так бывает. Но рождение потомства – это первая и главная естественная потребность жизни любого живого организма. Глупостью и расточительством будет не дать второй шанс медведице Авроре построить полноценную семью.

Конечно, переезд Авроры расстраивает и сотрудников зоопарка, и горожан. Но в Ижевске у нее, вполне вероятно, появятся малыши. Кстати, среди женихов (их 14 во всех зоопарках России) был отбор, выбор пал именно на Балу.

Медведица должна найти себе в Ижевске нового жениха Фото: Роев ручей

Медведица должна найти себе в Ижевске нового жениха Фото: Роев ручей

- Балу из ижевского зоопарка - медведь «королевских», природных кровей с нелегкой судьбой. Попал он в зоопарк в 2014 году медвежонком, найденным на Новой земле. Военные, которые его обнаружили, предложили для него имя Балу. После тщательных размышлений и консультаций со специалистами, зоологи парка «Роев ручей» решили, что Балу будет хорошей парой для Авроры, - пояснили в зоопарке.

За 10 лет в Красноярске у Авроры не было малышей Фото: Роев ручей

За 10 лет в Красноярске у Авроры не было малышей Фото: Роев ручей

Дом, кстати, у парочки будет очень неплохим: в Удмуртии для белых медведей особые условия - отличные вольеры с бассейном и пляжем круглый год. Также здесь имеются водопады, айсберги - в общем, все. чтобы жилось комфортно.

У Феликса тоже жизнь наладится. Мало того, что он завидный жених, так и невест вполне хватает – Марфа и Урсула. С кем-то из них Феликс и найдет свое счастье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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