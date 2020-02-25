2020-02-25T03:28:00+03:00
Общество

В Красноярске 128 домов утеплят теплосберегающими фасадами

Новые фасады будут рассчитаны на 35 лет
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Новый фасад простоит 35 летНовый фасад простоит 35 летФото: Мария ЛЕНЦ
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Новое «лицо» появится у 128 домов в Красноярске – здесь установят облицовочные панели из тонкого металла и утеплителя из минеральных волокон. Фасады, как рассказали в фонде капремонта, рассчитаны на 35 лет. И уже хорошо зарекомендовали себя в Якутии, Подмосковье и Архангельской области.

В Красноярском крае фасад установили на одной из многоэтажек в Дивногорске. В данный момент идет выборка домов, которые облицуют в Красноярске. Главным условием появления такого фасада является отсутствие лепнины на доме.

Добавим, что Красноярский край вышел на первое место в Сибири по объемам завершенного капремонта (в стране - восьмое). В прошлом году в регионе отремонтировано 1 546 жилых домов, в многоэтажках идет замена лифтов – в марте этого года уже начнут сдавать многоэтажки с новыми лифтами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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