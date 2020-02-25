2020-02-25T03:22:50+03:00
Экономика

Клиенты Райффайзенбанка получили кэшбэк на 30 млн рублей по программе «Скидки для вас»

Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году клиенты Райффайзенбанка получили 30 млн рублей кэшбэка, участвуя в программе «Скидки для вас». Самыми популярными стали акции с супермаркетами, магазинами косметики и сервисами для путешествий и развлечений.

В 2019 году в наших cashback акциях приняли участие более 80 тыс. клиентов. Ярким трендом прошлого года стал интерес к образовательным и культурным мероприятиям, при этом большой популярностью по-прежнему пользуются гипермаркеты, магазины косметики и туристические сервисы. «Скидки для вас» —это простой способ сэкономить и на повседневных вещах, и на путешествиях и впечатлениях»,—отметила Анна Вигер, руководитель группы развития партнерских отношений Райффайзенбанка.

Узнать об акциях программы «Скидки для вас» можно на сайте проекта.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все вручную. Школьники из Бородино слепили самого большого в крае 6-метрового снеговика
С Феликсом не сложилось. Белая медведица из «Роева ручья» Аврора уезжает в Ижевск, к медведю Балу
В Красноярске 128 домов утеплят теплосберегающими фасадами
Клиенты Райффайзенбанка получили кэшбэк на 30 млн рублей по программе «Скидки для вас»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова проведет пресс-конференцию и ответит на вопросы о «черном небе» в Красноярске
В Железногорске две подруги за три дня вынесли из дискаунтера алкоголя на 5 тысяч рублей
Мама двух дочерей из Красноярска получила золотой знак отличия ГТО
В Красноярске кроху той-терьера выбросили в окно с пятого этажа
Мошенники с третьего раза похитили у жителя Красноярского края 132 тысячи рублей
В Красноярске сотрудники спецназа встали на лыжню
В Хакасии женщина унесла у бывшего мужа крест за 165 тысяч рублей
Жители Красноярска отдали дань памяти защитникам Отечества
На Енисее в Красноярске обнаружили труп мужчины
За опережающие темпы замены лифтов Красноярский край отметили в Министрое России
Игрок питерского «Зенита» будет выступать за «Енисей»
46 жителей Академгородка выстроились в живое слово «школа»
Машины пробивают колеса в яме на Октябрьском мосту Красноярска
Работаем бесплатно! Красноярский музей геологии открылся в новом месте
Прохожие в Красноярске не помогли просящему помощи подростку