2020-02-24T10:56:56+03:00
Происшествия

Мошенники с третьего раза похитили у жителя Красноярского края 132 тысячи рублей

Они были упрямы, а мужчина доверчив
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Мошенники с третьего раза похитили у жителя Красноярского края 132 тысячи рублейМошенники с третьего раза похитили у жителя Красноярского края 132 тысячи рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Мошенники с третьего раза похитили у жителя Зеленогорска 132 тысячи рублей. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. По словам 53-летнего пострадавшего, сначала ему позвонил якобы сотрудник одного из банков, сообщив, что с его банковской карты пытаются снять денежные средства.

Мужчина коротко ответил: в таком банке у него счета нет. Спустя несколько минут мошенники вновь позвонили и теперь представились сотрудниками другого кредитного учреждения, попали в точку. Но зеленогорец коротко дал понять: с мошенниками не общается.

И все же он попался на их удочку, когда в третий раз они позвонили и предложили проверить телефон на вирусы. Неизвестные убедили его установить на телефон мобильное приложение, которое позволило им управлять его личным кабинетом на расстоянии. В результате со счета была списана крупная сумма денег.

Эй, сокрушается потерпевший, вот если бы он и в третий раз оборвал разговор, деньги бы были целыми. А теперь придется ждать, пока преступников найдет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мама двух дочерей из Красноярска получила золотой знак отличия ГТО
В Красноярске кроху той-терьера выбросили в окно с пятого этажа
Мошенники с третьего раза похитили у жителя Красноярского края 132 тысячи рублей
В Красноярске сотрудники спецназа встали на лыжню
В Хакасии женщина унесла у бывшего мужа крест за 165 тысяч рублей
Жители Красноярска отдали дань памяти защитникам Отечества
На Енисее в Красноярске обнаружили труп мужчины
За опережающие темпы замены лифтов Красноярский край отметили в Министрое России
Игрок питерского «Зенита» будет выступать за «Енисей»
46 жителей Академгородка выстроились в живое слово «школа»
Машины пробивают колеса в яме на Октябрьском мосту Красноярска
Работаем бесплатно! Красноярский музей геологии открылся в новом месте
Прохожие в Красноярске не помогли просящему помощи подростку