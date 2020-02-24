Мошенники с третьего раза похитили у жителя Красноярского края 132 тысячи рублей

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:56:56+03:00

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Мошенники с третьего раза похитили у жителя Зеленогорска 132 тысячи рублей. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. По словам 53-летнего пострадавшего, сначала ему позвонил якобы сотрудник одного из банков, сообщив, что с его банковской карты пытаются снять денежные средства.

Мужчина коротко ответил: в таком банке у него счета нет. Спустя несколько минут мошенники вновь позвонили и теперь представились сотрудниками другого кредитного учреждения, попали в точку. Но зеленогорец коротко дал понять: с мошенниками не общается.

И все же он попался на их удочку, когда в третий раз они позвонили и предложили проверить телефон на вирусы. Неизвестные убедили его установить на телефон мобильное приложение, которое позволило им управлять его личным кабинетом на расстоянии. В результате со счета была списана крупная сумма денег.

Эй, сокрушается потерпевший, вот если бы он и в третий раз оборвал разговор, деньги бы были целыми. А теперь придется ждать, пока преступников найдет.

ИСТОЧНИК KP.RU