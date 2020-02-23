2020-02-23T11:37:00+03:00
Происшествия

Машины пробивают колеса в яме на Октябрьском мосту Красноярска

Говорят, ей больше месяца
Ася ЖУКОВА
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Несколько машин повредили колеса в яме на Октябрьском мосту. Фото: ЧП – Красноярск.Несколько машин повредили колеса в яме на Октябрьском мосту. Фото: ЧП – Красноярск.
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Несколько машин повредили колеса в яме на Октябрьском мосту. Об этом сообщил в группе «ЧП – Красноярск» один из водителей, чье авто пострадало.

По словам мужчины, огромная яма находится после съезда с моста на Татышев (если ехать с левобережья на правобережье). Он пробил там колесо. И, пока был на месте, пострадали еще два автомобиля. Рассказывает, возвращался через час, а там уже пять машин с пробитыми колесами.

- Держитесь правой стороны, - советует водитель. - Яма во втором ряду слева.

Как уверяют очевидцы, этой яме уже месяц, и до нее никому нет дела. Так что владельцам пострадавших авто лучше вызвать ДПС и решить все через суд.

- А вообще весь асфальт по мосту в ямах, - добавляют автомобилисты. - И освещение плохое .

В соцсетях спорят, можно ли ликвидировать яму прямо сейчас:

- Как дорожники ее закатают в такую погоду?

-Распиаренная технология «литой асфальт» позволяет работать и в морозы.

- Есть технологии, и они применяются по городу, когда место укладки асфальта предварительно вычищают, просушивают и прогревают. Видел у нас такую установку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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