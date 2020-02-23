2020-02-23T06:29:04+03:00
Общество

Салют в честь юбилея Победы в Красноярске запустят из трех мест

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Салют в честь юбилея Победы в Красноярске дадут из трех мест.Салют в честь юбилея Победы в Красноярске дадут из трех мест.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Праздничный фейерверк в честь 75-летия Победы запустят в Красноярске сразу из трех точек. Об этом сообщили на заседании сессии Законодательного Собрания. Итак, салют дадут в трех местах: около торгового комплекса «Июнь», у вантового (Виноградовского) моста и с баржи напротив «Огней Енисея».

Мероприятия, посвященные юбилею Победы, начнутся 9 мая в 10 утра. Сначала будет митинг и возложение цветов к Вечному огню. Потом по центральным улицам пройдут воинские части, проедет военная техника, раритетная. Курсанты военно-учебного центра СФУ покажут, как умеют обращаться с оружием, кадеты исполнят марш.

На проспекте Мира – до здания филармонии – состоится шествие «Бессмертного полка». Для него подготовят тысячу штендеров, которые можно будет взять в молодежных центрах бесплатно.

На площадях, перед БКЗ и Театральной, организуют концерты, будет работать солдатская кухня. Ну а финалом праздника станет праздничный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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