Салют в честь юбилея Победы в Красноярске запустят из трех мест
Праздничный фейерверк в честь 75-летия Победы запустят в Красноярске сразу из трех точек. Об этом сообщили на заседании сессии Законодательного Собрания. Итак, салют дадут в трех местах: около торгового комплекса «Июнь», у вантового (Виноградовского) моста и с баржи напротив «Огней Енисея».
Мероприятия, посвященные юбилею Победы, начнутся 9 мая в 10 утра. Сначала будет митинг и возложение цветов к Вечному огню. Потом по центральным улицам пройдут воинские части, проедет военная техника, раритетная. Курсанты военно-учебного центра СФУ покажут, как умеют обращаться с оружием, кадеты исполнят марш.
На проспекте Мира – до здания филармонии – состоится шествие «Бессмертного полка». Для него подготовят тысячу штендеров, которые можно будет взять в молодежных центрах бесплатно.
На площадях, перед БКЗ и Театральной, организуют концерты, будет работать солдатская кухня. Ну а финалом праздника станет праздничный фейерверк.
ИСТОЧНИК KP.RU