23 Февр. 2020 2020-02-23T06:00:12+03:00

Домашнего пса повесили в лесу на поводке в Красноярском крае. Фото: Назарово-Онлайн.

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Шокирующий случай произошел в городе Назарово Красноярского края. Там девушка, выгуливающая в лесополосе свою собаку, сделала страшную находку: на одном из деревьев кто-то повесил пса, сообщает издание «Назарово-Онлайн».

Средних размеров, ухоженный, он показался ей домашним. Висел на собственном поводке из брезента. Притом лесополоса не особенно широкая, рядом пятиэтажка, тропинки для пешеходов, в нескольких шагах – детская спортивная школа.

Живодера ищут по камерам. Фото: Назарово-Онлайн.

Но очевидцев, которые могли бы остановить изувера, отчего-то не было. Пес погиб, предположительно, от руки хозяина и фактически на глазах у всех. Его тело утилизируют – по закону. А живодера пытаются найти по камерам.

- Понятно, в лесу их нет, но откуда-то же собаку привели, - обсуждают в соцсетях.

- Люди, это просто дно. Дальше уже некуда: повесить беспомощную собаку, которая, похоже, даже не сопротивлялась! Значит, доверяла. То есть это все-таки хозяин?!

ИСТОЧНИК KP.RU