Домашнего пса повесили в лесу на поводке в Красноярском крае
Шокирующий случай произошел в городе Назарово Красноярского края. Там девушка, выгуливающая в лесополосе свою собаку, сделала страшную находку: на одном из деревьев кто-то повесил пса, сообщает издание «Назарово-Онлайн».
Средних размеров, ухоженный, он показался ей домашним. Висел на собственном поводке из брезента. Притом лесополоса не особенно широкая, рядом пятиэтажка, тропинки для пешеходов, в нескольких шагах – детская спортивная школа.
Живодера ищут по камерам. Фото: Назарово-Онлайн.
Но очевидцев, которые могли бы остановить изувера, отчего-то не было. Пес погиб, предположительно, от руки хозяина и фактически на глазах у всех. Его тело утилизируют – по закону. А живодера пытаются найти по камерам.
- Понятно, в лесу их нет, но откуда-то же собаку привели, - обсуждают в соцсетях.
- Люди, это просто дно. Дальше уже некуда: повесить беспомощную собаку, которая, похоже, даже не сопротивлялась! Значит, доверяла. То есть это все-таки хозяин?!
ИСТОЧНИК KP.RU